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Вот это «нахимичили». Бизнесмены уклонились от уплаты налогов на два миллиарда рублей

Сергей Михневич
1 мая, 2021 12:56
1 мин
Сергей Михневич
1 мая, 2021 12:56
1 мин
Nikolay Gyngazov/ Global Look Press
Nikolay Gyngazov/ Global Look Press

Следователи в Новгородской области завели сразу несколько уголовных дел из-за мошенничества и уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере.

Все обвиняемые – собственники предприятия, которое занимается производством химических органических веществ.

«Осуществляя предпринимательскую деятельность через подставное лицо, они уклонились от уплаты налогов в размере более 2 млрд рублей, предоставив в налоговый орган фальсифицированную отчетную документацию и декларацию, содержащую заведомо ложные сведения», – сообщили в СК.

В результате следователи возбудили два уголовных дела. Один из подозреваемых заключен под стражу, для второго вопрос о мере пресечения будет рассматриваться в ближайшее время, пишет ТАСС.

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