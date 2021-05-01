Вот это «нахимичили». Бизнесмены уклонились от уплаты налогов на два миллиарда рублей

Экономика

Следователи в Новгородской области завели сразу несколько уголовных дел из-за мошенничества и уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере.

Все обвиняемые – собственники предприятия, которое занимается производством химических органических веществ.

«Осуществляя предпринимательскую деятельность через подставное лицо, они уклонились от уплаты налогов в размере более 2 млрд рублей, предоставив в налоговый орган фальсифицированную отчетную документацию и декларацию, содержащую заведомо ложные сведения», – сообщили в СК.

В результате следователи возбудили два уголовных дела. Один из подозреваемых заключен под стражу, для второго вопрос о мере пресечения будет рассматриваться в ближайшее время, пишет ТАСС.