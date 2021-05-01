Новости – Экономика
Экономика
Власти РФ привычным способом замотивировали россиян соблюдать правила
1 мая, 2021 18:51
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ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press
Российские власти в пять раз увеличили сумму штрафа за нарушения при движении через железнодорожные пути.
Поправки в административный Кодекс вступили в силу с субботы. Теперь вместо одной тысячи, нарушитель будет вынужден раскошелиться на пять.
Как сообщает «Фонтанка», на штраф также будет распространяться скидка в 50% при оплате в течение первых 20 дней.
При этом, проезд через нерегулируемый железнодородный переезд, несмотря на приближающийся поезд, может грозить лишением прав на 3-6 месяцев.
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