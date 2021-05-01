Власти РФ привычным способом замотивировали россиян соблюдать правила

Экономика

Российские власти в пять раз увеличили сумму штрафа за нарушения при движении через железнодорожные пути.

Поправки в административный Кодекс вступили в силу с субботы. Теперь вместо одной тысячи, нарушитель будет вынужден раскошелиться на пять.

Как сообщает «Фонтанка», на штраф также будет распространяться скидка в 50% при оплате в течение первых 20 дней.

При этом, проезд через нерегулируемый железнодородный переезд, несмотря на приближающийся поезд, может грозить лишением прав на 3-6 месяцев.