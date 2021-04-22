Власти признали продолжающееся подорожание продуктов

Экономика

С 13 по 19 апреля цены на основные продукты питания в российских магазинах вновь подросли.

Стали дороже баранина, свинина, яйца, сахар и подсолнечное масло, выяснил Росстат. Из овощей и фруктов цены выросли на морковь, белокочанную капусту, картофель, лук, яблоки и огурцы. Подешевели только помидоры.

Вареные колбасы, мясные, овощные и фруктовые консервы для детского питания также прибавили в цене. За неделю увеличилась цена на хлеб и хлебобулочные изделия из пшеничной муки. Придется больше выложить в магазинах за гречку и рис, сообщает телеканал «360».

Напомним, Кабмин России выделит производителям сахара и подсолнечного масла 9 млрд рублей.

Средства пойдут Минсельхозу в качестве возмещения части затрат для стабилизации цен на продовольствие.