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Экономика

Власти отчитались о снижении бедности до уровня 2014 года

Артем Денисов
15 апреля, 2021 00:03
1 мин
Артем Денисов
15 апреля, 2021 00:03
1 мин
pixabay.com
pixabay.com

Доля россиян с доходами ниже прожиточного минимума по итогам прошлого года снизилась до 12,1% (17,8 млн человек).

По данным Росстата, это минимальный уровень с 2014 года. Главным фактором поддержки малоимущих в четвертом квартале 2020 года стали социальные программы, ориентированные на различные группы населения.

По последней оценке Всемирного банка, уровень бедности в России должен был бы вырасти до 14,2% населения по итогам прошлого года, если бы не компенсационные антикризисные меры властей, сообщает РБК.

Бедность в России достигла «крайних размеров» и составляет примерно 40%. В официальной статистике этот показатель в два раза ниже.

«Реальный» уровень нищеты раскрыл депутат Госдумы от КПРФ Николай Коломейцев. Он отметил, что в России «перевернутая» система бедности: даже работающие могут быть малоимущими.

Ранее по теме:  Назван способ преодолеть ситуативную бедность
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Бедность
Доходы
Малоимущие
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