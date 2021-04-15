Власти отчитались о снижении бедности до уровня 2014 года

Экономика

Доля россиян с доходами ниже прожиточного минимума по итогам прошлого года снизилась до 12,1% (17,8 млн человек).

По данным Росстата, это минимальный уровень с 2014 года. Главным фактором поддержки малоимущих в четвертом квартале 2020 года стали социальные программы, ориентированные на различные группы населения.

По последней оценке Всемирного банка, уровень бедности в России должен был бы вырасти до 14,2% населения по итогам прошлого года, если бы не компенсационные антикризисные меры властей, сообщает РБК.

Бедность в России достигла «крайних размеров» и составляет примерно 40%. В официальной статистике этот показатель в два раза ниже.

«Реальный» уровень нищеты раскрыл депутат Госдумы от КПРФ Николай Коломейцев. Он отметил, что в России «перевернутая» система бедности: даже работающие могут быть малоимущими.