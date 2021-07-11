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Экономика
Власти Москвы обнародовали темпы вакцинации гостей столицы
11 июля, 2021 12:12
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Pravda Komsomolskaya/Global Look Press
Московские власти обнародовали статистику по привитым в Москве иммигрантам. Таковых уже почти 70 тысяч человек.
При этом вакцина для иностранных граждан платная. Стоимость - 1300 рублей за дозу «Спутник Лайт».
Как заявили в штабе по борьбе с ковидом, пока уколоться можно только в миграционном центре в Сахарово. При этом власти обещают еще одну точку возле рынка «Садовод».
По данным РБК, разработчики обещают хорошие титры антител через 28 дней после укола.
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