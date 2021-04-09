Власти Казахстана примут негостеприимный для туристов закон

Экономика

Сенат Казахстана одобрил законопроект о налогах для иностранных туристов. Предполагается, что полученные таким образом средства направятся на развитие отрасли.

Согласно документу, власти предусмотрят некоторую плату за отдых в Казахстане. При этом сумма налога в законопроекте не указана. Её размер должны будут определить маслихаты (местные представительные органы), однако сбор будет находится в ведении правительства.

По данным министра культуры и спорта Казахстана Актоты Раимкулова, собираемые с туристов налоги в том числе пойдут на возмещение части затрат субъектов предпринимательства при строительстве и организации туристических объектов.

Власти ожидают, что туристический взнос позволит привлечь в экономику страны порядка 135 миллиардов тенге (около 24 млрд руб.). Также планируется создание рабочих мест и реализация отраслевых проектов.

По данным ряда казахских туристических агентств, взимать плату будут только с состоятельных гостей. В частости речь идёт о деловых туристах, которые могут себе позволить останавливаться в дорогих отелях «высочайшего уровня».

В целом, по данным сетевого издания zakon.kz туристическая отрасль восприняла предлагаемый законопроект с одобрением. При этом рядовые жители Казахстана считают, что инициатива негостеприимна, сообщает телеканал «Астана».