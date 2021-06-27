Новости – Экономика
Экономика
Власти Греции осложнили жизнь рвущимся к ним в гости россиянам
27 июня, 2021 23:00
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Giannis Panagopoulos via www.ima/www.imago-images.de/Globallookpress
Официальные Афины издали указ, изменяющий для россиян порядок въезда на территорию Греции. Решение опубликовали в вестнике кабмина.
Туристам из РФ необходимо будет предъявлять на въезде в страну отрицательный ПЦР-тест или же результаты экспресс-теста на антитела. Еще один, дополнительный тест, будет проводиться уже на границе.
Как сообщает REGNUM, в правительстве страны при этом заявляют об улучшении эпидемиологической ситуации.
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