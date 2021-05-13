Власти Чехии решили отомстить Беларуси за запреты

Экономика

Чехия в рамках планируемой ревизии закупок может отказаться от приобретения автобусов Минского автомобильного завода. Об этом сообщили чешские СМИ.

Среди причин отказа от закупки транспорта у Беларуси называют санкции, которые были приняты со стороны ряда стран в отношении Минска на фоне политического кризиса в республике.

Примечательно, что ранее Беларусь запретила импортировать в страну автомобили чешской компании Skoda. Власти заявляли, что решение вызвано «недружественными действиями в отношении белорусского народа», отмечает Telegram-канал «Беларусь головного мозга». При этом запрет на ввоз чешских автомобилей появился после того, как Skoda оказалась выделять средства на финансирование Чемпионата мира по хоккею 2021 года, который должен был пройти в Беларуси.