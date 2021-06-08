Владимир Ефимов: За 5 месяцев 2021 года выручка предприятий торговли и услуг Москвы увеличилась на 46%
Оборот столичных организаций торговли и услуг растёт темпами, опережающими инфляционные. Только за 5 месяцев текущего года он почти в 1,5 раза превысил показатели 2020 года, что позволяет говорить о поступательном восстановлении потребительской активности, рассказал заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Несмотря на традиционное сезонное снижение оборотов в мае по сравнению с апрелем, всё равно в течение последних 5 месяцев в столице сохраняется восходящий тренд на обороты и выручки предприятий торговли и услуг. Двузначные приросты к аналогичному периоду кризисного 2020 года фиксируются практически во всех секторах.
Так, оборот сферы услуг за пять месяцев нынешнего года составил 3,1 трлн рублей, что на 50,1% превышает показатели за аналогичный период в прошлом году. Оборот розничной торговли за этот период увеличился на 41,6%, составив 2,5 трлн рублей, уточнил вице-мэр.
Он также добавил, что выручка предприятий торговли и услуг в этом году увеличилась на 46,1%, составив 5,57 трлн рублей.
Также выросли показатели выручки непродовольственной торговли, которая в разгар пандемии в значительной степени сместилась в онлайн-канал. По сравнению с январём-маем прошлого года они увеличились на 48,8%, добавил руководитель Департамента экономической политики и развития Москвы Кирилл Пуртов.
«В то же время обороты продовольственной торговли, которая была затронута ограничительными мерами в меньшей степени, увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2020 года на 10,2%», – пояснил он.