Владимир Ефимов: В Москве заключен договор о реорганизации бывшей промзоны «Алтуфьевское шоссе»
В декабре 2020 года было принято решение о комплексном развитии территории «Алтуфьевское шоссе». За право реализовать такой масштабный проект боролись крупнейшие девелоперы, — рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Во время аукциона, который прошел 31 августа текущего года наибольшую цену за право заключения договора о комплексном развитии территории предложил «Специализированный застройщик «Московский ткацко-отделочный комбинат»», который входит в группу компаний AFI Development. Теперь на месте бывшей промзоны начнут строить 721 тысячу квадратных метров недвижимости.
«Это второе в России соглашение о комплексном развитии бывшей промзоны, заключенное по результатам аукциона, и пятое в Москве в рамках программы «Индустриальные кварталы.В реализацию проекта по реорганизации 29 гектаров заброшенной промзоны будет вложено 45,5 миллиардов рублей, на новом пространстве будет создано почти 8 тысяч новых рабочих мест», - добавил Владимир Ефимов.
Подобное комплексное развитие территорий бывших промзон Москвы в рамках проекта «Индустриальные кварталы» позволит получить городу около 500 тысяч новых рабочих мест и почти три триллиона рублей поступлений в бюджет, а общий объем инвестиций составит более семи триллионов рублей.