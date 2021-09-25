Владимир Ефимов: Телеграм-бот «Самострой.net» проверил более 3,5 тысячи обращений за месяц
«Самострой.net» — это телеграм-бот, который делится всей необходимой информацией о законности использования того или иного земельного участка, объекта капитального строительства на территории столицы и за ее пределами, пояснил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Данный сервис существует всего около месяца, но за это время им уже воспользовались более 3,5 тысяч раз — именно столько обращений от граждан поступило в его адрес. Принцип работы следующий: цифровой ассистент оперативно обрабатывает стандартные запросы о наличии или отсутствии данных о самовольном строительстве.
«Мы продолжаем вводить новые цифровые инструменты, призванные максимально упростить взаимодействие жителей столицы с городскими ведомствами. Одним из таких автоматизированных помощников стал чат-бот Госинспекции по недвижимости. С начала запуска сервиса к нему обратились более 3,5 тысячи раз. Из них 215 запросов получили подтверждение о наличии объектов самостроя на земельных участках: полученные сведения о нарушениях особенно актуальны при покупке или аренде объектов недвижимости», — рассказал Владимир Ефимов.
Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо установить мессенджер Telegram на свой смартфон, найти в поисковой строке бот под названием «Самострой.net», нажать опцию «Старт» и ввести кадастровый номер объекта. Далее в течение минуты робот проверит объект и даст соответствующий ответ.