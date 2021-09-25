Владимир Ефимов: Столичные фармпредприятия увеличили продажи товаров на 80% за полгода
На данный момент, в Москве работает 26 крупных и средних предприятий фармацевтической отрасли. За первые шесть месяцев они реализовали товаров на общую сумму 134,1 миллиардов рублей — это на 79% больше аналогичного показателя прошлого года, прокомментировал заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Благодаря поддержки со стороны правительства Москвы у фармацевтических компаний есть возможность развиваться и расти. В меры поддержки входит: субсидирование, гибкая система займов, различные формы государственно-частного партнерства, налоговые льготы и помощь в локализации производств, возможность проводить исследования и внедрять новые технологии.
«В первом полугодии текущего года объем экспорта фармацевтической продукции составил почти 549 миллионов долларов США, это более чем в четыре раза превышает аналогичный период прошлого года, тогда было экспортировано продукции на 131,5 миллионов долларов и более чем в 5,5 раза выше показателя 2019 года и 97,4 миллионов долларов», рассказала Владимир Ефимов.
Фармпредприятия обеспечивают необходимыми лекарствами не только город и регионы страны, но и успешно поставляют их на международные рынки.