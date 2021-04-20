Владимир Ефимов рассказал, как компания «Вимм-Билль-Данн» внедряет «зелёные» технологии в производстве

Экономика

Компания «Вимм-Билль-Данн» получила статус промышленного комплекса в 2016 году. Он позволяет ей получать существенные налоговые льготы, а высвободившиеся деньги вкладывать в развитие производства. Насколько эффективно работает эта цепочка, рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

За пять лет, которые компания PepsiCo, в состав которой входит «Вимм-Билль-Данн», имеет статус промышленного комплекса, она сэкономила не менее 400 млн рублей, рассказал вице-мэр. Ставка земельного налога и арендная плата за землю для предприятий с таким статусом в Москве сокращается на 80%, а налога на имущество – на 50%.

Эти средства крупнейший на сегодняшний день производитель напитков и продуктов питания в России вкладывает в модернизацию производственных процессов. Например, в внедрение практик регенеративного сельского хозяйства, повышение качества и эффективности производства сырого молока и сокращения выбросов парниковых газов.Так, к 2030 году PepsiCo планирует сократить в России объём выбросов парниковых газов на 40% относительно уровня 2015 года.

Дополнительную возможность сэкономить производству даёт статус московского инвестора второй категории. С ним предприятие в течение семи лет может применять льготную ставку на региональную часть налога на прибыль в размере 8% вместо 17%.

Кроме того, в 2020 году Москва заключила с «Вимм-Билль-Данн» офсетный контракт, по которому компания должна выпускать более 40 наименований продукции, в том числе молока, соков и детских пюре. Сумма контракта составила 30,6 млрд рублей.