Экономика
СегодняПолитикаПроисшествияЛюдиЭкономикаСледствиеБизнесКультураНаука и медицина
Сегодня
Политика
Происшествия
Люди
Экономика
Следствие
Бизнес
Культура
Наука и медицина
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба». Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) признан иностранным агентом.
Лента новостей
Лента новостей
Новости – Экономика
Русская планета
Экономика

Владимир Ефимов рассказал, как компания «Вимм-Билль-Данн» внедряет «зелёные» технологии в производстве

Кирилл Голубев
20 апреля, 2021 16:18
2 мин
Кирилл Голубев
20 апреля, 2021 16:18
2 мин
Владимир Ефимов
Фото: Инвестиционный портал Москвы

Компания «Вимм-Билль-Данн» получила статус промышленного комплекса в 2016 году. Он позволяет ей получать существенные налоговые льготы, а высвободившиеся деньги вкладывать в развитие производства. Насколько эффективно работает эта цепочка, рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

За пять лет, которые компания PepsiCo, в состав которой входит «Вимм-Билль-Данн», имеет статус промышленного комплекса, она сэкономила не менее 400 млн рублей, рассказал вице-мэр. Ставка земельного налога и арендная плата за землю для предприятий с таким статусом в Москве сокращается на 80%, а налога на имущество – на 50%.

Эти средства крупнейший на сегодняшний день производитель напитков и продуктов питания в России вкладывает в модернизацию производственных процессов. Например, в внедрение практик регенеративного сельского хозяйства, повышение качества и эффективности производства сырого молока и сокращения выбросов парниковых газов.Так, к 2030 году PepsiCo планирует сократить в России объём выбросов парниковых газов на 40% относительно уровня 2015 года.

Дополнительную возможность сэкономить производству даёт статус московского инвестора второй категории. С ним предприятие в течение семи лет может применять льготную ставку на региональную часть налога на прибыль в размере 8% вместо 17%.

Кроме того, в 2020 году Москва заключила с «Вимм-Билль-Данн» офсетный контракт, по которому компания должна выпускать более 40 наименований продукции, в том числе молока, соков и детских пюре. Сумма контракта составила 30,6 млрд рублей.

Поделиться
ТЕГИ
Москва
Молоко
Пепси-кола
поддержать проект
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
2 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШУ РАССЫЛКУ
Вы можете выбрать удобный Вам способ просмотра наших публикаций
Telegram
Изменить выбор подписки
СПАСИБО, ЧТО ПОДПИСАЛИСЬ НА РАССЫЛКУ
Подписаться на другие наши соц.сети
Вы уже подписаны
Ошибка!