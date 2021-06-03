Владимир Ефимов: Объём инвестиций в основной капитал в Москве в I квартале превысил 540 млрд рублей

Экономика

За первые три месяца текущего года инвестиции в экономику Москвы выросли почти на 17%, составив 540 млрд рублей. Какие статьи расходов стали основными для столичных компаний, рассказалзаместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

На сегодняшний день на Москву приходится почти 18% общероссийского объёма инвестиций в основной капитал и около половины прямых иностранных инвестиций России. А за последние 10 лет объём инвестиций в основной капитал в Москве увеличился в сопоставимых ценах в 2,7 раза.

Только в I квартале текущего года инвестиции предприятий Москвы выросли на 16,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорят данные Росстата.

«Больше всего средств – 44,3% от всего объёма инвестиций – компании вкладывали в машины и оборудование, более четверти направили на возведение объектов недвижимости и благоустройство земель, в строительство жилья было вложено 12,5%. На создание объектов интеллектуальной собственности пришлось 14,7% частных инвестиций», – уточнил заместитель мэра.

Росту инвестиций в экономику Москвы способствует планомерная работа по созданию городом благоприятных условий для привлечения инвестиций, механизмы поддержки дорабатываются и расширяются согласно запросам бизнеса. Например, был внедрён инвестиционный налоговый вычет и программы стимулирования создания рабочих мест. Также большое значение играет реализация проектов государственно-частного партнёрства (ГЧП).

«С 2013 года в Москве заключено более 250 ГЧП-контрактов, объём которых на сегодня превышает 1,1 трлн рублей. Только за прошлый год он увеличился на 124 млрд рублей, а с начала 2021 года мы зафиксировали прирост в более чем 80 млрд рублей», – уточнил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

Он также добавил, что наиболее востребованы бизнесом такие механизмы, как контракты жизненного цикла, офсетные контракты и концессии. А недавно столичные власти запустили новый механизм поддержки бизнеса – подписание соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК).

Первые три СЗПК были заключены Москвой совместно с Правительством РФ в конце прошлого года. В частности, соглашения почти на 24 млрд рублей были заключены в сфере медицины и здравоохранения.