Владимир Ефимов: Оборот пострадавших от пандемии отраслей Москвы превысил уровень прошлого года
В пик пандемии 2020 года многие отрасли сильно пострадали экономически, но восстановление происходит быстрыми темпами. Так, оборот пострадавших отраслей увеличил свои обороты на 55%, что составляет 2,86 триллиона рублей, рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Больше всего ущерб был нанесен таким отраслям как общественное питание и гостиничный бизнес. Однако, в январе-августе 2021 года обороты московского общепита достигли 236,4 миллиарда рублей, а в гостиничном секторе обороты за 8 месяцев составили 47,6 миллиарда рублей.
«Торговые секторы экономики, вошедшие в перечень пострадавших отраслей, за восемь месяцев этого года увеличили выручку к январю-августу прошлого года на 41,7 процента, к тому же периоду 2019 года – на 47 процентов. Рост оборотов в сфере услуг составил 72,9 процента к аналогичному периоду 2020 года и 39,7 процента – 2019 года», — отметил Владимир Ефимов.
По данным Ростуризма, в первом полугодии 2021 года Москва стала лидером среди российских регионов по приросту числа туристов, также столица лидирует по абсолютному числу туристов, которые останавливаются в отелях.