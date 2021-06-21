Владимир Ефимов: На территории технополиса «Москва» построят новый технопарк
Новый технопарк площадью 150 тысяч квадратных метров построят на площадке технополиса «Москва» в Зеленограде. Подробности озвучил заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношенийВладимир Ефимов.
На территории крупнейшей площадки «Алабушево», которая занимает более 70% особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва»», совместно с компанией Capital Group реализуют проект по строительству новой производственной зоны.
«Ожидаемый объём частных инвестиций в строительство нового технопарка составит шесть млрд рублей. Там смогут работать 40 новых резидентов, которые вложат в создание производств не менее 5,5 млрд рублей, а также организуют свыше 2,5 тысячи рабочих мест», – рассказал вице-мэр.
Сейчас на этой площадке работают 27 компаний, которые уже инвестировали в свои производства 16,8 млрд рублей, добавил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Александр Прохоров.
В кластере разместят производственные и административные объекты, которые подойдут для разных предприятий. Со стороны резидентов сейчас отмечается высокий спрос на применяемые в проекте модульные конструкции, отлично зарекомендовавшие себя в рамках иных проектов по строительству промышленных объектов, пояснил он.
«Мы высоко оцениваем перспективу работы в рамках совместного проекта с технополисом для развития нового направления девелоперского бизнеса – промышленного строительства, где сегодня необходимы экспертиза и опыт профессиональных участников рынка. Выбранный для площадки в Алабушеве формат brownfield позволит резидентам экономить время и оптимизировать финансовые потоки», – прокомментировала проект генеральный директор Capital Group Валентина Становова.