Владимир Ефимов: Москва экспортировала мороженого почти на 10 млн долларов в первом квартале 2021 года
Объём экспорта мороженого, зафиксированный в первом квартале 2021 года, составил 9,49 млн долларов, что на 47,2% превышает прошлогодние показатели. Какие страны стали лидерами по экспорту столичной продукции, рассказал заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
За первые три месяца текущего года столичные предприятия отправили на внешние рынки 4,16 тысячи тонн мороженого. Таким образом, доля столицы в структуре общероссийского экспорта этой продукции в натуральном выражении выросла с 48% до 63%, отметил вице-мэр.
В прошлом году столичный экспорт увеличился на 25,5% по сравнению с 2019 годом, а в натуральном выражении – на 21,2%, до 12,7 тысяч тонн.
В 2021 году Москва поставляла мороженое в 20 стран мира, но лидерами по объёму приобретённой продукции стали США (4,49 млн долларов), Казахстан (2,38 млн), Китай (0,69 млн), Канада (0,60 млн) и Болгария (0,24 млн). В прошлом году столица отправила мороженое в 24 страны и тогда лидерство пришлось на Казахстан, США, Китай, Канаду и Белоруссию – 87% совокупного импорта совершили эти страны.
В среднесрочной перспективе потенциальными рынками сбыта будут оставаться Казахстан, Финляндия, США, Саудовская Аравия, ОАЭ и Вьетнам, считает генеральный директор центра поддержки и развития экспорта «Моспром» Наталья Шувалова.