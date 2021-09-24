Владимир Ефимов: горожане выкупили у города 68 земельных участков со скидкой 60%
С января по сентябрь 2021 года садоводы и дачники Москвы выкупили 68 земельных участков со скидкой 60% от кадастровой стоимости — при этом они сэкономили более 171 миллиона, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
С апреля 2020 года у физических лиц появилась возможность выкупать у города землю под индивидуальные жилые дома, гаражи или хозяйственные постройки по сниженной цене в размере 40% от кадастровой стоимости. С того момента граждане выкупили уже 106 земельных участков общей площадью 11,6 гектаров на сумму 169,87 миллионов рублей.
«Правом выкупа могут воспользоваться только собственники недвижимости, расположенной на земельных участках с разрешенным использованием для индивидуального жилищного строительства, личного подсобного хозяйства и садоводства», — прокомментировал Владимир Ефимов.
Чтобы заключить договор купли-продажи, нужно обратиться в Департамент городского имущества. Услуга называется «Предоставление земельного участка в собственность собственникам зданий, сооружений». Подать заявление можно через портал mos.ru.