Владимир Ефимов: Экспорт мясной продукции Москвы в 2020 году составил почти 82 млн долларов

Экономика

Московские производители мясной продукции в 2020 году нарастили объём экспорта почти на 14%. Если в 2019 году показатели по экспорту держались на уровне 72 млн долларов, то в прошлом году – 81,8 млн долларов США, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Рынок мясной продукции относится к разряду устойчивых к неблагоприятным экономическим воздействиям, заявили эксперты Центра поддержки и развития экспорта «Моспром». Так, по итогам прошлого года экспорт столичной мясной продукции увеличился на 13,6%. Более половины московского экспорта – 64,4% было отправлено в Казахстан, Китай и Гонконг, уточнил вице-мэр.

Самый крупный рынок сбыта – Казахстан. Его доля в экспорте Москвы составила 32%. В течение 2020 года в эту страну было реализовано продукции на 26,3 млн долларов. Наибольшие объёмы продаж пришлись на мясо и субпродукты птицы, поставки которых выросли на 185,3%, рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

В общей сложности объём экспорта столичного мяса и субпродуктов птицы в прошлом году достиг 40,8 млн долларов, что составляет почти 50% от всего московского экспорта мяса. Также популярна за границей столичная замороженная говядина (12,8 млн долларов), баранина (11,4 млн долларов), мороженные свиные субпродукты (7,9 млн долларов) и свинина (7,3 млн долларов).

Экспорт мясной продукции Москвы имеет большие перспективы развития в странах Ближнего Зарубежья и Восточной Азии, считают эксперты.