Владимир Ефимов: Экспорт московских товаров машиностроения вырос в 2021 году почти в полтора раза
Сегодня поставки части московских товаров машиностроения достигают и опережают объем первого полугодия 2019 года, а именно электрических устройств и аппаратуры связи, мебели, осветительной техники, инструментов и столовых приборов. Продукция машиностроительной отрасли Москвы сегодня востребована в странах ближнего зарубежья, Юго-Восточной и Южной Азии, Европе, а также Северной Африке, рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Основными покупателями в первом полугодии 2021 года стали Китай (483,17 миллионов долларов США), Казахстан (480,84 миллионов долларов США), Беларусь (433,60 миллионов долларов США), Германия (240,89 миллионов долларов США) и Гонконг (164,43 миллионов долларов США).
«Экспорт продукции машиностроительной отрасли в текущем году начал активно восстанавливаться после пандемии и за первое полугодие достиг 4,59 миллиарда долларов США, что на 46,7% больше, чем в первом полугодии 2020 года, и почти на 15% превышает показатель за тот же период 2019 года», — добавил Владимир Ефимов.
Среди перспективных для экспорта товаров больше всего выделяют жидкостные насосы, фильтровальное и трансмиссионное оборудование.