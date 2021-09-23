Владимир Ефимов: Более четырех тысяч слушателей просмотрели вебинары по имущественно-земельным вопросам за 2021 год
С начала текущего года было проведено 58 бесплатных онлайн-мероприятий в рамках работ по предупреждению правонарушений в земельно-имущественной сфере для физических и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и представителей бизнес-сообщества. Приняли участие более четырех тысяч человек, рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Подобные обучающие вебинары проводятся регулярно и для всех желающих — на бесплатной основе. Необходимы они, чтобы разъяснять гражданам аспекты действующего земельного законодательства, полномочия Госинспекции по недвижимости, а также правила и требования в сфере использования земельных участков и объектов нежилого фонда.
«С начала 2021 года Госинспекцией по недвижимости было проведено 58 бесплатных вебинаров для физических и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и представителей бизнес-сообщества, в которых приняли участие 4216 человек. Активная просветительская работа позволила сократить на 20 процентов количество обращений граждан в ведомство, поскольку многие вопросы по использованию объектов недвижимости были сняты уже на этапе онлайн-мероприятий, предоставляющих возможность услышать экспертное мнение и получить бесплатную консультацию», — дополнил Владимир Ефимов.
Спикерами и экспертами мероприятий выступают сотрудники Госинспекции по недвижимости, Департамента городского имущества города Москвы, Департамента экономической политики и развития города Москвы, Департамента города Москвы по конкурентной политике, а также федеральных структур.
Следить за расписанием онлайн-лекций можно на сайте mos.ru.