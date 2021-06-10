Владимир Ефимов: 10 июня Москва размещает облигации на 35 млрд рублей
Десятого июня Москва выходит на рынок с пятилетними облигациями. Купонный доход ценных бумаг составит 7,2% годовых, номинальная стоимость одной облигации – 1000 рублей, а продолжительность купонного периода – 182 дня, рассказал заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Торги на Московской Бирже облигаций 73 выпуска городского облигационного (внутреннего) займа уже стартовали. Объём размещения пятилетних облигаций Москвы превысит 35 млрд рублей.
«Облигации Москвы – исключительно надёжные ценные бумаги, кредитный рейтинг города по версии всех трёх ведущих кредитных рейтинговых агентств мира и по версии российского агентства АКРА равен рейтингу Российской Федерации. Это означает, что инвесторы имеют возможность приобрести облигации, доходность которых превышает доходность ОФЗ, а риск вложений столь же низок», – отметил вице-мэр.
Он также добавил, что после размещения на рынке облигации будут обращаться со сроком погашения в 2022, 2024, 2026 и 2028 годах. Это повысит возможности инвесторов по управлению портфелями.
Специалисты считают, что ожидаемый ориентир доходности облигаций – плюс 55-65 базисных пунктов к значению кривой бескупонной доходности (G-curve) с сопоставимой дюрацией.
Ранее Москва успешно разместила трёхлетние облигации на сумму 35 млрд рублей и семилетние «зелёные» облигации на 70 млрд рублей. Средства от реализации последних ценных бумаг пойдут на финансирование проектов, нацеленных на улучшение экологической ситуации в Москве – строительство новых станций метро и покупку электробусов.