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Экономика
Владимир Путин поручил: желающие заработать деньги в России должны уколоться
27 июня, 2021 16:17
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Kremlin Pool/Global Look Press
Президент России Владимир Путин поручил правительству заняться организацией прививок для трудовых мигрантов.
Одной из задач, при этом, кабмин назвал «определение источников финансирования соответствующих мероприятий». Иностранцев планируется прививать препаратом «Спутник Лайт».
Регистрация вакцины ожидается со дня на день, после чего в Москве откроют платные пункты для прививки иностранцев. Достоверно известно о планах разбить палатку возле рынка «Садовод», передает РБК.
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