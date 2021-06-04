Новости – Экономика
Экономика
Владимир Путин объяснил неправоту известного российского олигарха
4 июня, 2021 19:33
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Konstantin Kokoshkin/Russian Look/Globallookpress
Президент России Владимир Путин ответил на вопрос журналиста о критике миллиардером Олегом Дерипаской политики Банка России. Недовольство бизнесмена вызвало повышение ключевой ставки по кредитам.
По словам главы государства, Центробанк достаточно долго удерживал ставку на одном уровне, давая возможность восстановить экономику в период пандемии. В данный момент, крупнейшими проблемами российской экономики являются инфляция и безработица.
«Он [Центробанк] вынужден реагировать на то, что происходит в экономике в целом, в том числе и сжимая ликвидность. И Олег Владимирович Дерипаска это знает», — приводит слова российского лидера РБК.
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