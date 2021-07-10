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Экономика
Владимир Путин не против: казаков могут одеть в форму Росгвардии
10 июля, 2021 19:35
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President of Russia/via Globallookpress.com
Полномочный представитель президента России на Северном Кавказе Юрий Чайка заявил о том, что глава государства поддержал инициативу по созданию казачьих отрядов под эгидой Росгвардии.
Об этом Чайка поведал, выступая на форуме «Казачье единство - 2021». При этом, подобные отряды могут быть размещены по месту дислокации казаков. На практике Чайка признался, что идея имеет свои сложности в реализации, однако они могут быть преодолены.
Как напоминает ТАСС, ранее Путин утвердил Стратегию государственной политики России в отношении российского казачества. Ближайшие девять лет это российское сословие решено спасать всеми силами.
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