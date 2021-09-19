Вице-мэр Владимир Ефимов: В Выхине-Жулебине появилась новая городская ярмарка
На Саранской улице в ЮВАО раньше располагалась нелегальная парковка площадью около 1800 квадратных метров, однако после того, как её признали незаконной, её ликвидировали, а на ещё месте обустроили павильон крытой городской ярмарки, рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Жители Выхина-Жулебина проголосовали на портале «Активный гражданин» за благоустройство территории на Саранской улице, которая была незаконно занята паркингом. По результатам голосования на месте нелегальной автостоянки появилась площадка для городской ярмарки.
«Городу возвращаются захваченные территории, которые становятся доступны для дальнейшего благоустройства. При этом учитывается мнение самих москвичей. Именно по желанию жителей на месте нелегальной парковки в Выхине-Жулебине появилась городская ярмарка», — сообщил Владимир Ефимов.
Теперь жители юго-восточного района столицы смогут покупать выращенные в России фермерские фрукты и овощи, рыбные и мясные продукты и деликатесы, молочные, сырные и другие продукты в шаговой доступности от дома.
Всего, по словам заммэра Владимира Ефимова, за последние восемь с половиной месяцев Москва выявила свыше 130 нелегальных некапитальных объектов в ЮВАО, 33 из которых уже демонтированы.