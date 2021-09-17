Вице-мэр Владимир Ефимов: Самозанятые принесли бюджету Москвы около трёх млрд рублей
С января по август текущего года московские самозанятые принесли в бюджет столицы примерно 2,8 млрд рублей налогов — это практически вчетверо больше, чем за то же время в 2020 году, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
В среднем столичные самозанятые перечисляют в городской бюджет примерно 370 миллионов рублей, причём число самозанятых стабильно растёт: средний прирост таких людей составляет около 30 тысяч человек каждый месяц.
«С начала этого года этот статус в столице получили 236 тысяч человек», — уточнил заммэра Владимир Ефимов.
Помимо самого количества столичных самозанятых, растёт и их суммарный доход: с января 2019 года до сентября 2021 года он составил 232 млрд рублей, то есть 40% от общего дохода всех российских самозанятых.
Стать самозанятыми могут россияне, которые оказывают какие-либо платные услуги, при этом не имеющие наёмных сотрудников и получающие в результате своей деятельности менее 2,4 млн рублей в год. Налоговая ставка для них составляет 4% при работе с физлицами и 6% — при работе с юрлицами и ИП.