Вице-мэр Владимир Ефимов рассказал о популярных среди московских предпринимателей семинарах о госзакупках

Экономика

В течение последних нескольких лет Москва стабильно проводит обучающие семинары на интересующие столичных предпринимателей темы, такие как госзакупки и торги. В этом году их посетили свыше сорока тысяч москвичей, рассказал заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Только с начала текущего года Москва провела 87 обучающих мероприятий, посвящённых актуальным вопросам закупочной деятельности, из которых 47 прошли в онлайн-формате и 40 — в обычном очном. И если офлайн-занятия посетили около трёх тысяч столичных предпринимателей, то онлайн-курсы прослушали свыше сорока тысяч человек.

«Слушателей больше всего интересуют особенности заключения, исполнения, расторжения контрактов в этом году, закупки малого объёма у единственного поставщика, минимизация рисков», — прокомментировал прошедшие в этом году курсы заммэра Владимир Ефимов.

Кроме того, как дополнил вице-мэр, москвичи интересовались новыми стандартами внесения информации о недобросовестных поставщиках в соответствующий реестр.

Для всех желающих Москва проводит семинары и вебинары, на которых слушателям рассказывают о том, как устроен портал госзакупок и как на нём зарегистрироваться, как его использовать в работе, какими бывают участники закупок и т.д. Для более опытных участников предусмотрен углублённый курс со сложными и интересными вопросами из реальной судебной и антимонопольной практики.

Также город организовывает и курсы, посвящённые инвестиционной деятельности. Слушателям таких курсов рассказывают о приобретении или аренде недвижимости у города, указывают, на что следует заострить внимание, чтобы не получить штраф, как использовать Инвестиционный портал Москвы и многое другое.