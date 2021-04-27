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Вице-мэр Владимир Ефимов рассказал, как представители МСП могут сэкономить на аренде городских помещений

Елена Коваленко
27 апреля, 2021 13:38
3 мин
Елена Коваленко
27 апреля, 2021 13:38
3 мин
Соц сети
Соц сети

По итогам первого квартала 2021 года малый бизнес сэкономит 810 миллионов рублей на аренде городской недвижимости. Льготную и минимальную ставку её аренды получили более 400 предпринимателей.  Кому она предоставляется и как её оформить, рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Воспользоваться льготной или минимальной ставкой аренды городской недвижимости могут предприниматели, включенные в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), опубликованный на сайте Федеральной налоговой службы. Также они не должны иметь задолженностей по арендной плате и неустойкам.

Одно из главных условий льготной программы – арендовать можно только небольшие помещения, площадью не более 300 квадратных метров. Либо предприниматель должен заниматься социально значимыми видами деятельности – осуществляют деятельность в области здравоохранения, ветеринарии и образования (при наличии соответствующей лицензии), торговли товарами продовольственных групп, социального питания, бытового обслуживания, физической культуры и спорта, культуры, производства. Эта ставка предусмотрена также для тех, кто принимает на работу инвалидов. Их количество должно составлять не менее 50% от общего числа сотрудников, а доля в фонде оплаты труда – не менее 25%.

Для предпринимателей, оформивших право аренды объектов нежилого фонда без торгов, льготная ставка может сохраниться автоматически. Сейчас этой мерой городской поддержки могут воспользоваться 965 индивидуальных предпринимателей и организаций, которые арендовали в прошлом году помещения у города по минимальной или льготной ставке – 4,75 тысячи рублей и 3,5 тысячи рублей за квадратный метр в год соответственно, рассказал заммэра Ефимов.

«В первом квартале 2021 года эту меру поддержки реализовали уже 413 индивидуальных предпринимателей и организаций. Минимальную ставку аренды получили 89 арендаторов, льготная ставка была одобрена 324 предпринимателям. Общая площадь занимаемых ими помещений составляет 75 тысяч квадратных метров. За 2021 год эти предприниматели смогут сэкономить на аренде городской недвижимости 810 миллионов рублей», – добавил он.

Для оформления льготной ставки нужно обратиться с заявлением в Межведомственную комиссию по предоставлению имущественной поддержки. Документы принимаются в бумажном виде в службе «Одного окна», а также онлайн через сервис «Электронная приемная» на портале mos.ru.

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Владимир Ефимов
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