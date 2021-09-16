Вице-мэр Владимир Ефимов: Объёмы экспорта московских молокопродуктов растут с каждым годом
По результатам первого полугодия 2021 года объёмы поставок за рубеж молокопродуктов, произведённых в Москве, увеличились более чем в полтора раза по сравнению с тем же полугодием прошлого года — рост составил почти 55%, заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Экспорт молочных товаров, выпускаемых промышленными предприятиями Москвы, стабильно растёт из года в год, причём это касается не только исключительно московского экспорта, но и общероссийского: в процентном соотношении от всех российских поставок молокопродуктов за границу Москва увеличила свою долю от 8% в 2019 году до 12,6% в 2021.
«В сравнении с первым полугодием 2019 года экспорт в денежном выражении вырос на 119,4% — более чем в два раза – с 8,69 млн долларов США до 19,07 млн долларов в январе — июне 2021 года», — рассказал о текущей ситуации с экспортом московских молокопродуктов заммэра Владимир Ефимов.
Главными экспортируемыми продуктами стали сырная и творожная продукция, кисломолочные продукты, включая йогурты, сливки и, собственно, само молоко.
Молочная продукция столичных фабрик и заводов в этом году стала особенно популярной на белорусском, казахстанском и азербайджанском рынках. Кроме этих государств, важными импортёрами стали также США, КНР, Япония, Панама и Индия. В будущем Москва планирует усилить своё влияние также на абхазском, армянском и узбекском рынках.