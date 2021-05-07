Выдающий половину ипотек в России банк повысил ставки по кредитам на покупку жилья

Экономика

Сбербанк с 7 мая поднял ставки по кредитам на покупку жилья в новостройках и на вторичном рынке. Рост ставок - реакция на повышение ключевой ставки Банка России.

Как сообщили в call-центре кредитной организации, базовая ставка увеличится примерно на 0,4%. Сейчас она составляет 7,3%

Повышение до 7,7% будет при условии, что первоначальный взнос составит более 20%.

В пресс-службе «Сбера» подтвердили РБК изменения по ипотечным продуктам. «Так как два последних месяца повышается ключевая ставка Банка России, Сбербанк принял решение изменить условия по ряду своих продуктов в соответствии с рыночными тенденциями», - сказали в банке.

Те, кому одобрили заявки на кредиты до 7 мая, могут быть спокойны - процент по ипотеке не изменится.

По данным госкомпании «Дом. рф», доля Сбербанка в общем объеме выданной ипотеки в 2020 году составила 48,4%.