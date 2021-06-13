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Экономика
Вера Ганзя: НДС - вредный налог и его нужно отменить
13 июня, 2021 09:02
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Виктор Лисицын/Global Look Press
В России нужно отменить налог на добавленную стоимость (НДС) и тогда рост цен на товары прекратится, а покупательская способность вырастет, считает член комитета Госдумы по бюджету и налогам Вера Ганзя.
«Представьте, что цена на любой товар [будет] на 20% ниже. Тогда, конечно, покупательская способность будет гораздо выше и, может, товара будет больше покупаться. И производство немножко воспрянет», - сказала она URA.RU.
Депутат добавила, что считает НДС вредным налогом и считает, что его нужно отметить.
Ганзя считает, что операции с этим видом налога сложно администрировать и они требуют больших трудозатрат. При этом депутат отмечает, НДС приносит в российский бюджет достаточно большое количество средств.
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