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Экономика
В Югре нашли оправдание закрытию пунктов вакцинации от ковида
25 июня, 2021 17:53
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Serguei Fomine/Russian Look/Globallookpress
Руководитель Депздрава ХМАО Алексей Добровольский раскрыл причину закрытия пунктов массовой вакцинации от коронавируса в регионе.
По словам чиновника, закрытие обусловлено не недостатком вакцины, а чрезмерным обилием желающих вакцинироваться.
«В некоторых городах мы временно ограничили работу мобильных пунктов вакцинации, чтобы обеспечить вакцинацию тех, кто через сайт Госуслуги заранее запланировал прививку и записался на конкретный день и время», — приводит его слова издание Znak.com.
Ранее в СМИ появилась информация об отсутствии вакцины в Сургуте, Нижневартовске и ряде других городов.
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