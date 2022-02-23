В Европе произошел скачок цен на газ после новостей по «Северному потоку-2»
Стоимость газа в Европе впервые с 14 февраля достигла 1000 долларов за тысячу кубических метров на новостях по «Северному потоку-2». Накануне канцлер Германии Олаф Шольц дал распоряжение приостановить сертификацию российского газопровода. После заявлений политика заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев пообещал европейцам газ по 2000 евро.
Утром 23 февраля стоимость мартовского фьючерса поднималась до 1007,4 долларов. Днем цена снизилась до 999 долларов.
В целом по сравнению с закрытием предыдущего дня рост составил 5%, пишут «Ведомости».
Цены на газ пошли вверх на фоне ситуации с признанием Россией Луганской и Донецкой народных республик. Этот шаг осудили на Западе. Страны стали вводить санкции против России.
Максимальные цены на газ в Европе фиксировались 21 декабря 2021 года. Газ дошел до 2190 долларов за тысячу кубометров.