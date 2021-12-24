В уходящем году на слежку за россиянами государство потратило 3 миллиарда рублей
Затраты на автоматизацию средств и алгоритмов слежения стремительно растут.
Об этом стало известно экспертам аналитического проекта «Мониторинг государственных закупок в области контроля за Интернетом».
Исходя из опубликованных данных, на разработку программного обеспечения для Роскомнадзора ушло 580 миллионов, на мониторинг запрещенной информации в соцсетях – 620 миллионов, а на внедрение в городскую инфраструктуру алгоритмов для распознавания лиц с начала года выделено 1,932 млрд рублей.
Анализ госзакупок в сфере информационных технологий позволяет седлать вывод о «чёткой тенденции по автоматизации процесса выявления противоправной информации и преследования граждан за онлайн-активность». – говорится на сайте News.ru cо ссылкой на источник.
Изучив данные тендеров, аналитики обратили внимание на наиболее любопытные из них.
РГГУ выделил 12 миллионов рублей на отслеживание протестных настроений среди своих студентов.
ФГУП «Маяк», занимающийся ядерными разработками, провел торги почти на 6 миллионов рублей, на должность специалиста по размещению публикаций в СМИ, а также мониторингу блогосферы и соцсетей.