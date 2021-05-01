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В светлую голову губернатора Приморья пришел новый способ сбора денег с россиян

Кирилл Савушкин
1 мая, 2021 15:56
1 мин
Кирилл Савушкин
1 мая, 2021 15:56
1 мин
Yevgeny Philippov/Global Look Press
Yevgeny Philippov/Global Look Press

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко выступил с инициативой, способной «обрадовать» каждого любителя попутешествовать, проживающего на территории РФ.

Глава региона, очевидно загоревшись высоким патриотическим чувством, предложил, ради усиления внутреннего туризма, ввести плату за выезд зарубеж. По его словам, каждый год в другие страны вывозится порядка 36 млрд долларов, что видимо не дает покоя господину Кожемяко.

При этом, разумеется, главной мотивацией остается желание развить в россиянах культуру внутреннего туризма.

Свои смелые идеи губернатор озвучил на форуме «Туризм и индустрия гостеприимства», сообщает «Интерфакс».

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Туризм
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Приморский край
Олег Кожемяко
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