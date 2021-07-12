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Экономика
В России решили защитить небо от коронавируса многочисленными ПЦР-тестами
12 июля, 2021 14:56
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Andrey Arkusha, Андрей Аркуша/Global Look Press
В Росавиации приняли решение противостоять нарастающей волне коронавируса регулярным тестированием пилотов и бортпроводников.
Задачу эту возложат на региональные управления ведомства. ПЦР-тесты будут проводить раз в 72 часа.
По данным РБК, ранее тестирование не носило систематический характер и оставалось на усмотрение авиакомпаний.
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