В России предложили регулировать цены на продукты по примеру США и Канады
В России регулировать цены на социально значимые товары можно по примеру Канады и США, заявил руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт.
Политик считает, что необходимо создать интервенционные фонды для продовольствия и тогда можно будет регулировать стоимость продуктов по примеру этих стран.
«Если государство регулирует рынок, тогда мы идем по пути Канады, где частичное регулирование идет на зерновые, молочные продукты, яйца и продукция птицеводства», - сказал он.
Кроме того, по словам Данкверта, применимы и американские методы, «когда они держат, потом выбрасывают определенные виды продукции», отметил он.
По его словам, в России уже действует интервенционный фонд для зерна и аналогичные структуры можно создать и для других продуктов, пишет РБК.