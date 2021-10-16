Новости – Экономика
Экономика
В России назвали Украину газовым иждивенцем
16 октября, 2021 13:19
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Maksim Konstantinov/Global Look Press
Позиция Киева по газовому вопросу носит иждивенческий характер. Такое мнение высказал заместитель председателя правительства России Александр Новак.
«Ведут себя, как будто им кто-то постоянно что-то должен», - сказал Новак в эфире телеканала «Россия 1». По его словам позиция украинских властей по газовому вопросу в отношении других стран и России вызывает удивление. В Киеве считают, что им должна Европа, США и Россия
При этом политик выразил удивление тем, что Киев предпочитает переплачивать за реверс вместо того, чтобы закупать газ напрямую в России. Он задается вопросом: почему Киев отказывается покупать топливо у РФ, что было бы гораздо дешевле, пишет «РИА Новости».
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