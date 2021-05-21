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Экономика
В Роспотребнадзоре объяснили напуганным родителям суть симпл-димпла
21 мая, 2021 20:21
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Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Globallookpress
В Роспотребнадзоре приняли решение прояснить важнейший вопрос симпл-димплов и поп-ит для перепуганных родителей.
По словам специалистов, данные изделия представляют собой маленькие полусферы из резины и пластика, на которые можно нажимать пальцем. Это может помогать в снятии стресса.
«При нажатии игрушки издают щелкающий звук» - приводит сообщение профессионалов из надзорного ведомства Znak.com.
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