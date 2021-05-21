В Роспотребнадзоре объяснили напуганным родителям суть симпл-димпла

Экономика

В Роспотребнадзоре приняли решение прояснить важнейший вопрос симпл-димплов и поп-ит для перепуганных родителей.

По словам специалистов, данные изделия представляют собой маленькие полусферы из резины и пластика, на которые можно нажимать пальцем. Это может помогать в снятии стресса.

«При нажатии игрушки издают щелкающий звук» - приводит сообщение профессионалов из надзорного ведомства Znak.com.