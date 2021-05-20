В РФ запустят онлайн-продажу и доставку алкоголя. За проектом стоит медлительная госкомпания

Экономика

В скором времени жителям России не придется даже выходить из дома, чтоб прикупить в ближайшем ларьке вино по акции. Правительство РФ разрабатывает проект по дистанционной продаже алкоголя, к нему уже подключили «Почту России».

В госкомпании заявили, что приобрести с доставкой на дом можно будет только вино, власти не обсуждают продажу крепких алкогольных напитков в дистанционном формате. Удобство такой затеи заключается в том, что «Почта» может с легкостью определить возраст желающего приобрести алкогольную продукцию – благодаря идентификации авторизованных клиентов с помощью электронной подписи.

Пилотная версия онлайн-продажи вина будет запущена в июне в Московской области и республике Мордовия. Тестовый режим продлится вплоть до конца года.

Известно, что данная инициатива особенно положительно была оценена в Министерстве финансов РФ. К слову, ведомство уже вносило в правительство законопроект об онлайн-продаже некрепкого алкоголя, но в 2018-м году он был отклонен. Противниками реализации проекта стабильно выступают представители Министерства здравоохранения страны и Роспотребнадзора, передает РИА Новости.

Ранее стало известно о том, что «Почта России» выплатила в прошлом году 11 млн рублей в качестве компенсаций за задержки отправок в период эпидемии коронавируса.