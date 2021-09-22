В Москве с начала 2021 года зарегистрировано рекордное количество ипотечных договоров
По подсчетам Росреестра к августу 2021 года зарегистрировано 10 743 договора ипотечного жилищного кредитования.
Это на 7% превышает показатель прошлого года, прокомментировал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Всего с начала года в Москве на рынке жилья зарегистрировано 82 673 ипотечных договора, что в 1,4 раза больше, чем в январе-августе прошлого Также этот показатель года почти достигает объема сделок 2017 и 2018 годов: за первые восемь месяцев Росреестр зарегистрировал 86,5 тысяч ипотек в Москве.
«Москва продолжает занимать лидирующие позиции на рынке ипотечного кредитования в силу традиционно высокого спроса на жилье в городе, даже несмотря на значительное изменение условий программы льготного ипотечного кредитования. Так, на долю Москвы на середину сентября приходится 26,7 процента от общей суммы выданных в рамках госпрограммы ипотечных кредитов. Объем кредитов, выданных на 16 сентября 2021 года, составил 495,8 миллиарда рублей», — отметил Владимир Ефимов.
Оформленные 82 тысяч ипотечных сделок являются абсолютным рекордом первых восьми месяцев за все предыдущие годы.