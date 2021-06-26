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Экономика
В Microsoft обвинили русских хакеров в новых атаках
26 июня, 2021 10:34
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Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Globallookpress
IT-компания Microsoft выступила с новыми обвинениями в адрес киберпреступников, предположительно базирующихся в России.
Речь идет о хакерской группировке Nobelium, которую ранее неоднократно обвиняли в атаках на различные организации.
Новая волна взломов коснулась, по данным корпорации, как отдельных пользователей, так и государственных учреждений. Атаку зафиксировали и непосредственно в Microsoft, передает «Интерфакс».
В частности, на одном из компьютеров компании были обнаружены следы кражи данных.
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