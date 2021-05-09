«В любую минуту». Эксперт Хазин заявил о риске обрушения мировой экономики

Экономика

Глобальный обвал финансовых рынков начнется в ближайшее время, уверен российский экономист Михаил Хазин. По его словам, спусковым крючком для обрушения всей мировой экономики может послужить гиперинфляция, которая станет следствием политики количественного смягчения в США.

В мире уже начала стремительно расти инфляция, причиной которой стали попытки центральных банков многих государств справиться с кризисом, вызванным пандемией и простым печатанием ничем не обеспеченных денег.

Как итог - в странах начинают обесцениваться национальные валюты, как, например, в Турции. В результате на бирже надуваются пузыри.

Экономист уверен, что долго такая ситуация продолжаться не может и фондовый рынок обязательно ждёт коррекция. Она, в свою очередь, будет сопряжена с катастрофическими последствиями, фактически — финансовым обвалом, пишет ИА DEITA.RU со ссылкой на YouTube-канал «Аврора».