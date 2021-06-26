Новости – Экономика
Экономика
В Греции все еще рады авантюрно настроенным россиянам
26 июня, 2021 17:53
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Giannis Panagopoulos via www.ima/www.imago-images.de/Globallookpress
Власти Греции приняли решение о продлении до 3 июля возможности въезда российских туристов на территорию страны.
Обязательным условием для посещения является наличие сертификата о прививке (включая Спутник V), справки о наличии антител или же отрицательного ПЦР-теста, сделанного за трое суток до вылета.
В документах о вакцинации, в обязательном порядке должны быть указаны данные человека, название вакцины, производитель. Также желателе QR-код для идентификации, передает «Интерфакс».
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