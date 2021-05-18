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В Германии нашли способ вставить новые «палки в колёса» газопроводу «Северный поток-2»

Антон Мельников
18 мая, 2021 00:35
2 мин
Антон Мельников
18 мая, 2021 00:35
2 мин
Bernd Wüstneck/dpa/globallookpress
Bernd Wüstneck/dpa/globallookpress

Разрешение на достройку российского газопровода «Северный поток-2» в водах Германии, которое 17 мая выдало Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии (BSH), будет опротестовано в суде. Об этом говорится в заявлении немецкой экологической организации Deutsche Umwelthilfe (DUH).

Глава организации Саша Мюллер-Креннер заявил, что выдача разрешения на немедленную достройку от 17 мая нарушает решение Федерального конституционного суда об охране окружающей среды. Он объяснил это тем, что DUH уже подавала иск по «Северному потоку-2» в апреле и производство по нему еще не прошло, при этом иск имеет «приостанавливающее действие».

В связи с этим организация подаст заявление в гамбургский суд «с целью восстановления приостанавливающего действия нашего иска».

«Мы используем все правовые средства, чтобы остановить дальнейшее строительство этого устаревшего мега-проекта», - приводит слова главы DUH «ТАСС».

Напомним, в понедельник немецкий регулирующий орган выдал указание немедленно исполнить разрешение об укладке «Северного потока-2» в исключительной экономической зоне Германии. Длина участка составляет 2 километра. При этом, пока регулятор выдал разрешение только на укладку труб на дно. Сами монтажные работы могут начаться в конце мая.

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ТЕГИ
Германия
Северный поток-2
Газопровод
Экологи
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