В эфире РБК выпили за упокой фондового рынка
В прямом эфире телеканала РБК финансовый аналитик и эксперт в области оценки рисков Александр Бутманов поднял тост за упокой российского фондового рынка.
Начал свое выступление известный эксперт с шутки после вопроса о будущем биржевых стратегиях:
«Пойду работать Дедом Морозом, как 25 лет назад», – сказал финансист.
Далее, Бутманов достал из-под стула бутылку с минеральный водой и передал привет своему коллеге, финансовому аналитику Сергею Усиченко, который тринадцать лет назад, также находясь в прямом включении канала РБК, выпил водки в честь «полной гибели» фондового рынка России.
Тогда индекс РТС упал с 2500 до 500 фунтов и закрепился еще ниже. Снижение активов на такой уровень Усиченко уже тогда назвал «гибелью».
Сегодня ситуация в своем развитии может оказаться намного хуже.
«Дорогой фондовый рынок, ты был нам близок, был интересен. Покойся с миром, дорогой товарищ», – сделав глоток, сказал Бутманов.
Ведущая программы комментировать выходку аналитика отказалась.