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Экономика
Украинские супермаркеты объявили войну Coca-Cola за отказ компании от санкций против России
4 марта, 2022 20:01
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Pixabay
Украинские супермаркеты отказываются от Coca-Cola. Компания не намерена присоединяться к санкциям против России.
Украинские торговые сети «Varus», «Новус» и «Сiльпо» отказываются от поставок американского производителя напитков, объясняя это формой протеста. В магазинах не будут продавать Coca-Cola, Rich, Schweppes, Sprite, Burn, BonAqua, Fanta, Monster, Fuzetea.
Coca-Cola не намерена вводить санкции и продолжит работать в России на фоне ситуации в Украине, сообщает телеграм-канал «Страна ua».
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