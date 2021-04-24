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Удар по больному: Россию могут лишить лучшего пива в мире из-за политики

Кирилл Савушкин
24 апреля, 2021 12:58
1 мин
Кирилл Савушкин
24 апреля, 2021 12:58
1 мин
Bernd Weissbrod/dpa/Globallookpress
Bernd Weissbrod/dpa/Globallookpress

Российские власти рассматривают возможность ограничения в страну импорта чешского пива. Все из-за нарастающего противоречия между Москвой и Прагой.

На подобный шаг в Кремле могут пойти после масштабной высылки российских дипломатов из Чехии. Ранее российские дипломаты также были высланы из Польши, Литвы, Латвии, Эстонии и Словакии.

Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в госструктурах, зеркально ответить Чехии на высылку российских дипломатов не получается ввиду их небольшого количества, так что Москва ищет альтернативные способы ответа.

Напомним из Чехии, после обнародованного доклада о связи российских спецслужб со взрывом в деревне Врбетице в 2014 году, было выслано более 80 российских дипломатов.

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ТЕГИ
Чехия
Россия
Пиво
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