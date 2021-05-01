«У всего есть конец». Болгары предсказали обрушение американского доллара

Экономика

В Болгарии уверены, что планы российских властей по сокращению использования американской валюты негативно повлияют на экономическую стабильность США. Об этом высказались читатели издания «Факти».

«Если русские перестанут продавать свое сырье в долларах, госрезерв США ждет сюрприз», - предполагают читатели.

«У всего есть конец. Даже у американской империи», - заявил еще один из читателей.

В Москве не раз говорили, что доверие к американской валюте постоянно подрывается, в том числе из-за постоянных санкций Вашингтона. По данным Центрального Банка доля американского доллара в расчетах за российский экспорт резко снизилась. Так, в четвертом квартале 2020 года только 48,3 процента российских экспортных товаров было оплачено в долларах, пишет РИА «Новости».